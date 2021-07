UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di giovedì 22 luglio 2021 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.744 di UPAS, in onda su Rai 3 giovedì 22 luglio 2021 alle ore 20:45 Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) avranno il difficile compito di trovare un accordo commerciale con Burnet per la vendita dello yacht. Fabrizio (Giorgio Borghetti) riceve una cattiva notizia che rischia di ripercuotersi pericolosamente sul suo rapporto con Ferri. Filippo (Michelangelo Tommaso) sarà alle prese con la difficile decisione di trasferirsi a casa del padre. Michele (Alberto Rossi) riceve una buona notizia in merito alla pubblicazione del suo libro, mentre Silvia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tramedell’episodio numero 5.744 di UPAS, in onda su Rai 322alle ore 20:45 Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) avranno il difficile compito di trovare un accordo commerciale con Burnet per la vendita dello yacht. Fabrizio (Giorgio Borghetti) riceve una cattiva notizia che rischia di ripercuotersi pericolosamente sul suo rapporto con Ferri. Filippo (Michelangelo Tommaso) sarà alle prese con la difficile decisione di trasferirsi a casa del padre. Michele (Alberto Rossi) riceve una buona notizia in merito alla pubblicazione del suo libro, mentre Silvia ...

Advertising

POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 22 luglio: Silvia rivede Giancarlo - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per voi come… - Sole_vibess : RT @decemvber16: La felicità più grande per lui è vedere lei che nel suo posto nel mondo ci sta da dio, lei nei suoi testi e nei suoi video… - CiaodaVirginia : @marope__ Speriamo dal sole! Fuori posto #upas ?? - MANA_1234567891 : Sono andata in cucina dai miei, stavano guardando “un posto al sole” e ho scoperto che Filippo ha perso la memoria… -