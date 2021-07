Un bug iPhone può trasformarsi in un virus informatico

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sembrava un innocuo bug legato a problemi di connessione WiFi, ma adesso quello che può colpire gliè un veroL’hanno chiamato WiFiDemon e non è, come si pensava all’inizio, un bug legato a problemi di collegamento con determinate reti wireless ma un vero e proprioche può infettare senza essere L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : bug iPhone

..., pare che avviando la fotocamera direttamente dall'app, si riscontrino dei problemi WhatsApp imprevisti. Un effetto zoom preimpostato e soprattutto non richiesto dagli utenti, con unche a ...Sue iPad può invece ancora dire la propria e solo l'introduzione di novità che consentano ... uno dei quali ha portato al suo ricercatore ben 15 mila dollari grazie al programmaBounty ...Sembrava un semplice bug risolto in silenzio. E invece ora ha un nome: WiFiDemon ed era un vero e proprio virus informatico.Tutti i modelli di iPhone di Apple che verranno lanciati nel 2022 avranno il supporto alle reti 5G, incluso il nuovo modello di iPhone SE. Quest'anno, la gamma iPhone 13 riceverà il supporto per la co ...