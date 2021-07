Umberto e Greta, in 100mila chiedono che omicidio nautico venga equiparato a quello stradale: boom di firme affinché sia fatta giustizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha sfondato la soglia delle 100mila firme la petizione lanciata sulla piattaforma Change.org 3 settimane fa da Rossana Seccabiani, a seguito della morte di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, per chiedere che sia fatta giustizia per i ragazzi tramite l’equiparazione dell’omicidio naturico a quello stradale: “come gli automobilisti, anche i diportisti al timone di unità a motore che, sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, causino la morte di una persona devono essere puniti con pene sensibilmente maggiori a quelle previste per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha sfondato la soglia dellela petizione lanciata sulla piattaforma Change.org 3 settimane fa da Rossana Seccabiani, a seguito della morte diGarzarella eNedrotti, per chiedere che siaper i ragazzi tramite l’equiparazione dell’naturico a: “come gli automobilisti, anche i diportisti al timone di unità a motore che, sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, causino la morte di una persona devono essere puniti con pene sensibilmente maggiori a quelle previste per ...

faisaluc2 : FIRMIAMO ?? Giustizia per Umberto e Greta: vogliamo che omicidio nautico e stradale siano equiparati - Firma la pe… - faisaluc2 : RT @DisastroRaggi: Giustizia per Umberto e Greta: vogliamo equiparazione omicidio nautico a omicidio stradale - Affaritaliani : Omicidio nautico, già 100mila firme 'Giustizia per Umberto e Greta' - donyp00288476 : RT @viaggiatore19: Giustizia per Umberto e Greta: vogliamo che omicidio nautico e stradale siano equiparati - Firma la petizione! https://t… - viaggiatore19 : Giustizia per Umberto e Greta: vogliamo che omicidio nautico e stradale siano equiparati - Firma la petizione!… -

Omicidio nautico, in 100mila chiedono giustizia per Umberto e Greta. L'appello

