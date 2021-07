Ultime Notizie Serie A: le parole di Tonali, si decide sulla riapertura degli stadi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Lazio, senti Pereira: «Mi piacerebbe tornare» – Il fantasista dello United ha parlato di un suo possibile ritorno in biancoceleste. Le sue parole. Ore 9.30 – Allarme no-vax in Serie A – Rimane un 10% di giocatori ancora non vaccinati nel nostro campionato. Le soluzioni della Lega Calcio. Ore 9.20 – Le parole di Adrien Silva – Il portoghese ha parlato a Il Secolo XIX del suo futuro alla Sampdoria. Le sue dichiarazioni. Ore 9.10 – Bremer, nubi sul ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Lazio, senti Pereira: «Mi piacerebbe tornare» – Il fantasista dello United ha parlato di un suo possibile ritorno in biancoceleste. Le sue. Ore 9.30 – Allarme no-vax inA – Rimane un 10% di giocatori ancora non vaccinati nel nostro campionato. Le soluzioni della Lega Calcio. Ore 9.20 – Ledi Adrien Silva – Il portoghese ha parlato a Il Secolo XIX del suo futuro alla Sampdoria. Le sue dichiarazioni. Ore 9.10 – Bremer, nubi sul ...

Advertising

fanpage : La proposta di Morani (Pd): “Obbligo green pass per entrare in Parlamento' - fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - Agenzia_Ansa : Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo,… - meteoredit : #21luglio Le mappe di #temperatura per i prossimi giorni. ?? #Caldo in aumento sull'Italia. ?? Le ultime previsioni… - junews24com : Locatelli-Juve: l'Arsenal si defila? Cresce l'ottimismo alla Continassa - -