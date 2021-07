Ufficiale: Udinese, Felipe Vizeu va in prestito allo Yokohama FC (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Udinese cede ancora in prestito Felipe Vizeu, attaccante brasiliano classe 1997 reduce dall’esperienza in Brasile con la maglia del Cearà. Stavolta per lui si aprono le porte del Giappone, con lo Yokohama FC che ha annunciato il suo arrivo tramite i propri canali ufficiali. ????????????????SC?????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????#Yokohamafc #??FChttps://t.co/TXtD5F8R7P — ??FC???? (@Yokohama fc) July 21, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’cede ancora in, attaccante brasiliano classe 1997 reduce dall’esperienza in Brasile con la maglia del Cearà. Stavolta per lui si aprono le porte del Giappone, con loFC che ha annunciato il suo arrivo tramite i propri canali ufficiali. ????????????????SC?????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????#fc #??FChttps://t.co/TXtD5F8R7P — ??FC???? (@fc) July 21, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

