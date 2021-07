UFFICIALE - Nicolò Frustalupi nuovo allenatore della Primavera

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladel Napoli ha un, un ritorno gradito per dirla tutta:. È ora, è arrivato anche il tweet di salutoSSC Napoli. Il mister fu il secondo di Mazzarri nella sua avventura a Napoli, torna in panchina, questa volta da primo: ha firmato il contratto da un anno. Bentornato mister! ?? Bentornato Mister!? #ForzaNapoliSempre https://t.co/oQuhzRn47O— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 21, 2021