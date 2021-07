Ufficiale | Napoli | Nicolò Frustalupi è il nuovo allenatore della Primavera

Advertising

Tg3web : A Napoli esplode la protesta dei lavoratori della Whirlpool dopo l'avvio dei licenziamenti da parte dell'azienda. A…

UFFICIALE - Frustalupi nuovo allenatore della Primavera, il Napoli: 'Bentornato mister!'

Aurelio De Laurentiis non è stato avvertito dell'inaugurazione dello stadio Maradona da parte del comune di: il retroscena L'inaugurazionedello Stadio Maradona rischia di diventare un incidente diplomatico tra il Comune e il. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri la Giunta De ...La SSCcomunica che Nicolò Frustalupi sarà il nuovo allenatore della Primavera per la stagione 2021/2022. Il commento breve del club sul proprio sito"La SSC Napoli comunica che Nicolò Frustalupi sarà il nuovo allenatore della Primavera per la stagione 2021/2022".La notizia era nell'aria da ieri, ma oggi arriva anche l'ufficialità dalla società azzurra: Nicolò Frustalupi sarà il nuovo allenatore della Primavera del ...