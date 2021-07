(Di mercoledì 21 luglio 2021) Letorneranno in, 32 anni dopo Sydney 2000. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), riunitosi nella giornata di oggi, ha ufficializzato l’assegnazione della XXXV edizione dei Giochi Olimpici a, sulla costa orientale del Paese. La notizia non è una sorpresa, dal momento che la città era di fatto l’unica candidata, dopo che le L'articolo

Advertising

RaiNews : Da Tokyo arriva l'annuncio ufficiale del Comitato olimpico internazionale #Brisbane2032 - daianadilisi24 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale: le Olimpiadi 2032 si terranno a Brisbane, Australia - _Matteeo_ : RT @RaiNews: Da Tokyo arriva l'annuncio ufficiale del Comitato olimpico internazionale #Brisbane2032 - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale: le Olimpiadi 2032 si terranno a Brisbane, Australia: Le Olimpiadi torneranno in Aus… - CalcioFinanza : Ufficiale: le Olimpiadi 2032 si terranno a Brisbane, Australia -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Olimpiadi

Ora è: lee le Paralimpiadi del 2032 sono state assegnate alla città di Brisbane, che si presentava come unica candidata. I Giochi olimpici tornano così in Australia dopo Melbourne 1956 ...Allela tradizione delle mascotte risale a Monaco di Baviera nel 1972, quando un bassotto chiamato Waldi divenne la prima mascottedei Giochi. Da allora, ogni paese ospitante ha ...Le tre grandi big del torneo olimpico vincono nell’esordio del torneo di softball, che anticipa di due giorni la cerimonia di apertura ufficiale della rassegna ... posto La proiezione del medagliere ...Le Olimpiadi torneranno in Australia, 32 anni dopo Sydney 2000. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), riunitosi nella giornata di oggi, ha ufficializzato l’assegnazione della XXXV edizione dei Gi ...