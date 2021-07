Advertising

TV7Benevento : Tv: ascolti, 'Carramba! Che sorpresa!' vince il prime time... - Teleblogmag : Carramba vince ma é quasi pari a Battiti Live. #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere se… - glooit : Vince l’effetto nostalgia: Carramba Che Sorpresa! conquista gli ascolti tv leggi su Gloo - MondoTV241 : Ascolti TV di martedì 20 luglio 2021: vince la replica di Carramba, male Mr. Wrong, bene Battiti Live #ascoltiTV - tvzoomitalia : #Ascoltitv 20 luglio 2021: Carràmba! vince davanti a De Andrè. Carràmba! Che sorpresa 10,99%, Fabrizio De Andrè & P… -

Ultime Notizie dalla rete : ascolti Carramba

Glidella serata di ieri non lasciano pensare a niente di buono per Rai1 e per i fan di ... e non solo in tv, Rai1 ha pensato bene piazzare in prima serata le repliche diChe Sorpresa . ...tv di ieri sera: Carràmba! Che sorpresa vs Mr Wrong Lezioni d'amore. Auditel ieri sera, 20 luglio 2021 Carràmba! Che sorpresa di Raffaella Carrà in replica vince ancora contro la soap Mr ...Roma, 21 lug. Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri con la replica 'Carramba! Che sorpresa!' che ha ottenuto 1.810.000 telespettatori e uno share dell'10,99%.A vincere la consueta sfida degli ascolti tv, sebbene l'estate sia un periodo non semplice su questo versante, è proprio l'effetto nostalgia con le vecchie puntate di Carramba, viste da quasi due ...