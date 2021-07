Turner e il casinaro, recensione: il migliore amico dell’uomo torna su Disney+ (Di mercoledì 21 luglio 2021) La recensione dei primi tre episodi di Turner e il casinaro, serie sequel dell'omonimo film con Tom Hanks, disponibile su Disney+. Quando uno scrive la recensione di Turner e il casinaro viene un po' da pensare di essere tornati indietro nel tempo. Al 1989, per l'esattezza, quando al cinema usciva un film con quel titolo, dove Turner era un giovane poliziotto interpretato da Tom Hanks, all'epoca in procinto di diventare una grande star, e Hooch (il casinaro del titolo italiano) era un adorabile ma ingombrante ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladei primi tre episodi die il, serie sequel dell'omonimo film con Tom Hanks, disponibile su. Quando uno scrive ladie ilviene un po' da pensare di essereti indietro nel tempo. Al 1989, per l'esattezza, quando al cinema usciva un film con quel titolo, doveera un giovane poliziotto interpretato da Tom Hanks, all'epoca in procinto di diventare una grande star, e Hooch (ildel titolo italiano) era un adorabile ma ingombrante ...

Turner e il Casinaro, la serie TV esce su Disney+ C'è una nuova commedia d'azione in arrivo su Disney+: mercoledì 21 luglio debutta in streaming il primo episodio di 'Turner e il Casinaro - La serie' , sequel ideale del film del 1989 con Tom Hanks protagonista. Questa volta al centro della scena c'è il figlio del personaggio di allora, più un cane che porta ...

Josh Peck per Turner il Casinaro: «Prendere il posto di Tom Hanks è stata dura» Quando un ambizioso e riservato US Marshal eredita un grosso cane indisciplinato, si rende presto conto che il cane che non voleva potrebbe essere in realtà il partner di cui ha ...

