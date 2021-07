Trovato morto in cantiere: il padre, vogliamo la verità (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Chiedo che si indaghi ancora e che si arrivi alla verità sulla morte di mio figlio, qualunque essa sia". Lo ha chiesto oggi Franco Pamiro, il padre di Mauro, il 44enne professore di informatica al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Chiedo che si indaghi ancora e che si arrivi allasulla morte di mio figlio, qualunque essa sia". Lo ha chiesto oggi Franco Pamiro, ildi Mauro, il 44enne professore di informatica al ...

Advertising

Corriere : Belluno, ex pallavolista trovato morto nel suo letto. Aveva 18 anni - IlContiAndrea : Morto a soli 44 anni l’attore #LiberoDeRienzo. È stato trovato senza vita in casa da un amico - iotcybersec24 : RT @GamingPark_it: John McAfee, il creatore del leggendario antivirus McAfee, trovato morto in una prigione di Barcellona - francobus100 : Condannato a 30 anni per l'omicidio della moglie, trovato morto in cella - reteversilia : Cucciolo di delfino trovato morto ai Bagni Sama -