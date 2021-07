Triestina-Roma (amichevole, 21 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, in campo Zaniolo, Pellegrini e Dzeko (Di mercoledì 21 luglio 2021) Finalmente i tifosi giallorossi hanno l’opportunità di vedere con i propri occhi la nuova Roma di Mourinho in campo dopo che i primi due test contro Montecatini e Ternana si sono giocati a porte chiuse a Trigoria. Al Nereo Rocco, con 1000 tifosi ammessi allo stadio, l’avversario è la Triestina allenata da Bucchi che milita InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 21 luglio 2021) Finalmente i tifosi giallorossi hanno l’opportunità di vedere con i propri occhi la nuovadi Mourinho indopo che i primi due test contro Montecatini e Ternana si sono giocati a porte chiuse a Trigoria. Al Nereo Rocco, con 1000 tifosi ammessi allo stadio, l’avversario è laallenata da Bucchi che milita InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

OfficialASRoma : ?? #TriestinaRoma sarà trasmessa in diretta sui canali digital dell'#ASRoma ?? ?? - Glongari : Colloquio pre partita tra #Mourinho e #TiagoPinto. Alle 19.30 su @tvdellosport il calcio d’inizio di #Triestina-… - ASR192711 : RT @OfficialASRoma: ?? #TriestinaRoma sarà trasmessa in diretta sui canali digital dell'#ASRoma ?? ?? - TRIESTE_news : Triestina-Roma, che folla per Mourinho. Ma non sono mancati gli sfottò - - JoseSszn : RT @OfficialASRoma: ?? #TriestinaRoma sarà trasmessa in diretta sui canali digital dell'#ASRoma ?? ?? -