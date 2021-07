Treno in corsa investe una 14enne: una tragedia assurda (Di mercoledì 21 luglio 2021) tragedia ieri per una ragazzina adolescente che è stata investita in pieno da un Treno che stava sopraggiungendo ad alta velocità. Sul posto la Polizia. Il drammatico evento è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 21 luglio 2021)ieri per una ragazzina adolescente che è stata investita in pieno da unche stava sopraggiungendo ad alta velocità. Sul posto la Polizia. Il drammatico evento è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ronniehowlett3 : RT @RedazioneFilmTv: Cosa aveva il cinema americano di cento anni fa che ora non ha più? Buster Keaton. La Hollywood del cinema muto era mo… - RedazioneFilmTv : Cosa aveva il cinema americano di cento anni fa che ora non ha più? Buster Keaton. La Hollywood del cinema muto era… - rep_roma : Roma, ragazzina di 14 anni travolta e uccisa da un treno in corsa [aggiornamento delle 09:49] - Giovann36007428 : RT @asiasinasce: Giulia Salemi non doveva essere una concorrente di questo GF è salita sul treno in corsa e una volta uscita sta facendo pi… - mattiamattia : @pistelligoffr Avevo estratto solo 'Borghi ha rallentato la corsa del treno' -