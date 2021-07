Travaglia raggiunge i quarti a Umago | Giannessi fuori Si ferma anche Cecchinato

Advertising

Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Travaglia raggiunge i quarti a , Giannessi fuori. Ora tocca a Cecchinato #Umago - Lodamarco1 : RT @Gazzetta_it: Travaglia raggiunge i quarti a , Giannessi fuori. Ora tocca a Cecchinato #Umago - Gazzetta_it : Travaglia raggiunge i quarti a , Giannessi fuori. Ora tocca a Cecchinato #Umago -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglia raggiunge

La Gazzetta dello Sport

Nei quarti venerdìdovrà vedersela con il vincente della sfida tra Albert Ramos Vinolas, n.43 Atp e il croato Duje Ajdukovic, 20enne di Spalato, n.275 del ranking ed in gara grazie ad una ...Giannessi ha dunque ottenuto l'accesso in main draw e farà compagnia a Stefano, Marco Cecchinato, Gianluca Mager e Salvatore Caruso .1. Abbonati a G PRO , la nuova offerta che ti permette di leggere le notizie di Gazzetta senza formati pubblicitari. Abbonati ora a G PRO Se sei già abbonato, fai log in. 2. Se invece vuoi continuare ...Gioie e dolori per il movimento tennistico italiano all'Atp 250 di Umago 2021. Stefano Travaglia ha sconfitto Carlos Taberner per 6-4, 6-3, attraverso una prestazione autoritaria e concreta, esente da ...