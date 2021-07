Transgender | il primo studio italiano per valutare la loro salute fisica e psicologica

(Di mercoledì 21 luglio 2021) In Italia ci sono circa 500 mila transgender, e ogni anno il loro numero è in aumento del 6-7%. È una stima dell’endocrinologo Francesco Lombardo, responsabile dell’ambulatorio del Policlinico Umberto I che si occupa della transizione di genere, e che è uno dei sette centri specializzati (oltre al Policlinico di Roma, ai centri di Firenze, Bologna, Napoli, Torino, Trieste e a un centro in Sardegna) ad avere partecipato al primo studio italiano mirato a valutare l’impatto psicologico e sanitario delle persone transgender.

SPYit_official : Torna a Noto il “Giacinto Festival Nature LGBTQ+” il 7 e 8 agosto 2021 con Selvaggia Lucarelli e il primo sindaco t… - BasicLifeSupp : Persone transgender. Al via primo studio sul loro stato salute - Tommi400 : @louisScolours @seaIpups Transgender e transessuale è la stessa cosa, il primo termine si utilizza soprattutto se n… - LucianoRombi : Istituto superiore di sanità: il primo studio nazionale sui transgender e i dati - RassegnaZampa : Istituto superiore di sanità, il primo studio nazionale sui #transgender -

Ultime Notizie dalla rete : Transgender primo

Corriere della Sera

Nella Nuova Zelanda , per la categoria +87 kg donne, sarà in gara Laurel Hubbard , ildella storia dei Giochi. Fino ai 35 anni era un uomo, dal 2917 gareggia in campo femminile dopo ...Leyna Bloom, un uomo biologico che si identifica come una donna, è diventato ilmodello di copertina apertamente trans nella storia di Sports Illustrated Swimsuit Issue. Il ...alla ...Per l’indagine, patrocinata dall’Istituto Superiore di Sanità, è stato somministrato un questionario a quasi mille persone ...È la protagonista del numero di luglio dedicato ai costumi. «Sto promuovendo qualcosa che al mondo mancava: la bellezza trans in tutte le sue forme e taglie» ...