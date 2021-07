Tragedia alle porte di Roma: bimba di 5 anni muore dopo aver pranzato (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una Tragedia senza precedenti si è verificata oggi a Mentana. La vittima è purtroppo una bambina di soli 5 anni che viveva, con la sua famiglia, in via Reatina. Tutto si è consumato nell’arco di poco tempo: poco prima delle 13 come di consuetudine la bambina ha pranzato e poi si è andata tranquillamente a stendere sul lettino. Pochi istanti dopo, però, è avvenuta la Tragedia. La bambina ha iniziato ad accusare dei malori ma visibilmente non si trattava di un soffocamento. Il tutto agli occhi della mamma era inspiegabile e la situazione è degenerata di lì a poco. Tragedia a Mentana: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Unasenza precedenti si è verificata oggi a Mentana. La vittima è purtroppo una bambina di soli 5che viveva, con la sua famiglia, in via Reatina. Tutto si è consumato nell’arco di poco tempo: poco prima delle 13 come di consuetudine la bambina hae poi si è andata tranquillamente a stendere sul lettino. Pochi istanti, però, è avvenuta la. La bambina ha iniziato ad accusare dei malori ma visibilmente non si trattava di un soffocamento. Il tutto agli occhi della mamma era inspiegabile e la situazione è degenerata di lì a poco.a Mentana: ...

