Traffico Roma del 21-07-2021 ore 20 | 00

(Di mercoledì 21 luglio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ultimo appuntamento della giornata in studio Massimo veschi situazione ancora difficile sulla diramazionenord due incidenti avvenuti su carreggiate poste provocano ancora code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni direzioneè tra il raccordo anulare e Settebagni direzione Fianono che si trova sulla carreggiata interna del raccordo anulare ha difficoltà ad entrare sulla diramazione ci sono Infatti code a partire dallo svincolo per l’ospedale Sant’Andrea altre cose sempre in carreggiata interna tra una centrale del latte e la Prenestina anche qui per incidente code ...