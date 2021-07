Toyota, jv con Suzuki, Isuzu, Hino e Daihatsu per le e-car La transizione all'elettrico passa dalle partnership (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un polo giapponese per le auto elettriche. L’annuncio è importante: perché Toyota, Suzuki, Isuzu, Hino e Daihatsu, ovvero una fetta consistente dell’automotive nipponico, hanno deciso di stringere un accordo per una joint venture che avrà principalmente (ma non solo) carattere commerciale. La Toyota sarà leader di questa nuova alleanza con una quota del 60%, mentre gli altri quattro partecipanti avranno ciascuno il 10%. joint venture per le e-car con Suzuki, Isuzu, Hino e Daihatsu Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un polo giapponese per le auto elettriche. L’annuncio è importante: perché, ovvero una fetta consistente dell’automotive nipponico, hanno deciso di stringere un accordo per una joint venture che avrà principalmente (ma non solo) carattere commerciale. Lasarà leader di questa nuova alleanza con una quota del 60%, mentre gli altri quattro partecipanti avranno ciascuno il 10%. joint venture per le e-car conSegui su affaritaliani.it

Advertising

Mirko210376 : @Stellin00618451 A me piace la Ford puma e la Toyota CHR.. poi va a gusti e dipende da quanto vuoi spendere molto f… - Affaritaliani : Toyota, alleanza con Suzuki, Isuzu, Hino e Daihatsu per l'auto elettrica - vaielettrico : Sembrava la marca più netta nel dire no all'elettrico. E invece anche #SUZUKI si 'converte' ed entra in un'alleanza… - MilanoFinanza : Suzuki e Daihatsu con Toyota per i veicoli elettrici - CFNFMCalcio : RT @toyota_italia: Una fantastica doppia vittoria per Toyota nel week end appena passato! Il #ToyotaGAZOOracing mette in fila la terza vitt… -