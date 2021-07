Torture, umiliazioni e violenze nei confronti dei detenuti: 25 richieste di rinvio a giudizio nel carcere Le Vallette di Torino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Maltrattamenti e violenza sui detenuti, con i superiori che minimizzano o nascondono quello che accade. Di questo parla l’inchiesta della procura di Torino aperta per gli episodi di violenza avvenuti nel carcere delle Vallette tra il 2017 e il 2019 e che oggi ha portato a 25 richieste di rinvio a giudizio. La maggior parte degli indaganti sono agenti di polizia penitenziaria. Tra di loro, anche Giovanni Battista Alberotanza, comandante all’epoca dei fatti, e Domenico Minervini, direttore del carcere in quegli anni, già rimossi dai loro incarichi dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Maltrattamenti e violenza sui, con i superiori che minimizzano o nascondono quello che accade. Di questo parla l’inchiesta della procura diaperta per gli episodi di violenza avvenuti neldelletra il 2017 e il 2019 e che oggi ha portato a 25di. La maggior parte degli indaganti sono agenti di polizia penitenziaria. Tra di loro, anche Giovanni Battista Alberotanza, comandante all’epoca dei fatti, e Domenico Minervini, direttore delin quegli anni, già rimossi dai loro incarichi dopo la ...

