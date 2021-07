Tonali: “Stipendio ridotto per il Milan. Da altri club ingaggi più alti” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha spiegato il motivo che l'ha spinto a tagliarsi una parte d'ingaggio pur di tornare in rossonero Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sandro, centrocampista del, ha spiegato il motivo che l'ha spinto a tagliarsi una parte d'o pur di tornare in rossonero

Advertising

PianetaMilan : #Tonali: 'Stipendio ridotto per il @acmilan. Da altri club ingaggi più alti' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Alobrasil74 : Altro passaggio significativo dell’intervista di Tonali alla Gazzetta. Non capita tutti i giorni di ridursi lo stip… - gilnar76 : Tonali ed il ridursi lo stipendio: «La voglia di restare veniva prima di tutto» #Acmilan #Milan #Seriea… - LelloPinto : RT @LelloPinto: #Tonali Con lui il Brescia andò in B. Cellino prima ne chiedeva 50, poi scese a 25 e adesso a 15. Il CC si è ridotto lo st… - LelloPinto : #Tonali Con lui il Brescia andò in B. Cellino prima ne chiedeva 50, poi scese a 25 e adesso a 15. Il CC si è ridot… -