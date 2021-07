Tonali: “Mi sono ridotto l’ingaggio perché qui sono felice e posso raggiungere obiettivi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha rilasciato un’intervista in cui spiega il motivo che lo ha spinto a restare nel club rossonero: “perché la voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. I termini del riscatto dal Brescia erano scaduti e si ricominciava da zero: per me era importante fare un passo verso il Milan. C’erano altri club, anche con ingaggi più alti da offrire, ma io sono felice qui”. Ha poi parlato della scelta di ridursi l’ingaggio per rimanere con i rossoneri: “Ogni giocatore ragiona in maniera diversa. C’è ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan, Sandro, ha rilasciato un’intervista in cui spiega il motivo che lo ha spinto a restare nel club rossonero: “la voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. I termini del riscatto dal Brescia erano scaduti e si ricominciava da zero: per me era importante fare un passo verso il Milan. C’erano altri club, anche con ingaggi più alti da offrire, ma ioqui”. Ha poi parlato della scelta di ridursiper rimanere con i rossoneri: “Ogni giocatore ragiona in maniera diversa. C’è ...

