Tonali: “Champions? Vogliamo fare strada. L’Europa è casa nostra” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha spiegato come giocare in Champions League sia bello. Ma tutti si aspettano che non sarà facile Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sandro, centrocampista del Milan, ha spiegato come giocare inLeague sia bello. Ma tutti si aspettano che non sarà facile

Advertising

hervnandez : RT @AndreaPropato: #Tonali: “I soldi? E’ il Milan la mia felicità. Vedrete il vero Sandro. In Champions vogliamo fare strada, Pioli è un pa… - dodo_stanco : RT @AndreaPropato: #Tonali: “I soldi? E’ il Milan la mia felicità. Vedrete il vero Sandro. In Champions vogliamo fare strada, Pioli è un pa… - chiodo_giulio : RT @AndreaPropato: #Tonali: “I soldi? E’ il Milan la mia felicità. Vedrete il vero Sandro. In Champions vogliamo fare strada, Pioli è un pa… - xyz21271663 : @agent_loken Per me priorità al centrocampista in questo momento. Kessié e Bennacer (reduce da infortuni e operazio… - infoitsport : Tonali sulla Champions: 'L’Europa è casa nostra. Mi piacerebbe sfidare Modric' -