Tonali: “Al Milan sono felice: posso centrare tutti miei obiettivi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sandro Tonali si è ridotto lo stipendio pur di restare a giocare nel Milan. Decisione controcorrente rispetto a tanti altri calciatori ... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sandrosi è ridotto lo stipendio pur di restare a giocare nel. Decisione controcorrente rispetto a tanti altri calciatori ...

Advertising

AntoVitiello : #Tonali alla Gazzetta: 'Soldi? La voglia di restare al #Milan veniva prima di tutto'. Stop - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi PARLA TONALI: 'SCUDETTO, IL MILAN C'E'' Tutte le notizie… - PBPcalcio : 'Ogni giocatore ragiona in maniera diversa. C’è chi pensa alla carriera e all’ambizione, chi ai soldi. Io credo che… - about_dom : RT @PBPcalcio: 'Ogni giocatore ragiona in maniera diversa. C’è chi pensa alla carriera e all’ambizione, chi ai soldi. Io credo che stare be… - tanko_17 : @SkySport : 'Milan problemi con Tonali: il giocatore ha detto che il Milan è la sua felicità, ma non ha detto che è… -