Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, sulla loro lite Oppini dice "Io e Tommy …" (Di giovedì 22 luglio 2021) Tommaso Zorzi è il vincitore dell'ultima edizione di Grande Fratello vip. In seguito alla fine del programma, per Tommaso si sono aperte tante porte ed ha lavorato tanto in questi ultimi mesi. Tommaso è stato anche al centro del gossip per aver trovato l'amore una volta fuori dalla casa più spiata d'Italia. Zorzi si è fidanzato da qualche settimana con un noto ballerino proveniente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Tommaso Stanzani il quale adesso è anche impegnato con l'edizione 2021 di Battiti Live, il programma andato in onda fino a ieri sera su Italia ...

