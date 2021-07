Tokyo | nuove nubi sulle Olimpiadi | un tifone mette a rischio le prime gare del weekend

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Non c’è solo il pericolo del Coronavirusad aleggiare sui Giochi Olimpici di, con i primi atleti positivi che hanno dovuto abbandonare la competizione. Ad aggiungersi alla lista delle preoccupazioni sono arrivate due tempeste che in queste ore si stanno muovendo nell’Oceano Pacifico: secondo i meteorologi una delle due potrebbe colpire con unl’isola di Okinawa, a 2.300 chilometri da, questo venerdì 23 luglio. Gli esperti parlano di previsioni poco pronti: il, chiamato In-Fa, si abbatterà sulla zona con venti fino a 120 chilometri orari e piogge torrenziali. Come si ...

Advertising

lillydessi : Tokyo 2020, alla scoperta delle 6 nuove discipline e dove praticarle - Tempo Libero - - profscherma : Pentathlon, Olimpiadi Tokyo: i favoriti. Le nuove leve sfidano la “vecchia guardia” in un parterre de roi - CatelliRossella : Tokyo 2020, alla scoperta delle 6 nuove discipline e dove praticarle - Tempo Libero - - MeglioNotizie : Tokyo 2020, alla scoperta delle 6 nuove discipline e dove praticarle - PrinceDavid_BEL : @bravimabasta Lasciateli fare\dire. Una sola cosa conta. Non saranno loro ma LEI a portare la nostra bandiera a Tok… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo nuove

Al di fuori della bolla olimpica nelle ultime 24 ore si sono registrate 1.832infezioni , una ... Il quadro generale, in ogni caso, è tutt'altro che tranquillo adove qualcuno reputa che le ...Di recente il Gruppo ha infatti svelato leofferte TIMVISION caratterizzate da proposte ...le prossime stagioni di calcio della Serie A e circa 3000 ore di diretta dai Giochi Olimpici di...Per il campione le scarpe moderne danno un vantaggio sleale. Non solo sport. Anche i cantanti hanno super microfoni che migliorano la voce ...I Giochi Olimpici stanno per iniziare anche per la canoa velocità e sono state rilasciate anche le startlist delle varie specialità: nella canoa velocità Manfredi Rizza disputerà il K1 200 maschile, m ...