Tokyo | la giappomania per le mascotte | da Funassyi a Miraitowa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo giappomania

askanews

... come la "fata delle pere" Funassyi, che ha raggiunto la fama una decina di anni fa come rappresentante non ufficiale di Funabashi, una città a Est dinota per le sue pere succose. Di sesso ...... come la 'fata delle pere' Funassyi, che ha raggiunto la fama una decina di anni fa come rappresentante non ufficiale di Funabashi, una città a Est dinota per le sue pere succose. Di sesso ...Roma, 21 lug. (askanews) - Alle Olimpiadi la tradizione delle mascotte risale a Monaco di Baviera nel 1972, quando un bassotto chiamato Waldi ...