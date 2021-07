Tokyo 2021, la Nbc è sicura: “I portabandiera degli Stati Uniti saranno Sue Bird ed Eddy Alvarez” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Manca ancora l’ufficialità, ma la fonte è estremamente attendibile. Secondo il canale televisivo Nbc, che detiene i diritti olimpici in territorio americano, saranno Sue Bird ed Eddy Alvarez a fare da portabandiera per gli Stati Uniti durante la cerimonia inaugurale di venerdì 23. Sue Bird, 40 anni, è una delle migliori giocatrici di basket di tutti i tempi, nonché una titolata veterana del team stars&stripes. Non va infatti dimenticato come abbia già al collo ben 4 medaglie d’oro olimpiche (Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio de Janeiro 2016) e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Manca ancora l’ufficialità, ma la fonte è estremamente attendibile. Secondo il canale televisivo Nbc, che detiene i diritti olimpici in territorio americano,Sueeda fare daper glidurante la cerimonia inaugurale di venerdì 23. Sue, 40 anni, è una delle migliori giocatrici di basket di tutti i tempi, nonché una titolata veterana del team stars&stripes. Non va infatti dimenticato come abbia già al collo ben 4 medaglie d’oro olimpiche (Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio de Janeiro 2016) e ...

