Tokyo 2021 | Candy Jacobs nello skateboard positiva nel Villaggio Olimpico e costretta a rinunciare ai Giochi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ salito a 79 il numero dei casi positivi nella bolla delle Olimpiadi di. Un incremento di otto unità rispetto a ieri, con alcuni costretti aalla competizione. E’ il caso della specialista cilena del taekwondo cilena Fernanda Aguirre e dell’olandese dello. Per i tempi di quarantena richiesti, entrambe sono state costrette a dire addio ai sogni di gloria. In particolare, l’orange, che avrebbe dovuto competere lunedì 26 luglio, è stata la quarta atleta contagiata internamente al. Dopo i calciatori sudafricani ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura. La pallavolista azzurra è una degli atleti sce… - LaStampa : Tokyo 2020, Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia apertura - Agenzia_Ansa : 'Cancellazione dei Giochi? Se il Covid aumenta ci consulteremo' #ANSA - infoitsport : Olimpiadi di Tokyo 2021, il clamoroso errore della Polonia: 6 nuotatori sono di troppo, devono tornare indietro! - willycuba65 : RT @OA_Sport: #Tokyo2020 Candy Jacobs positiva al Covid e costretta a rinunciare ai Giochi -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2021

Precederà il concerto un omaggio alle Olimpiadi die al valore dello sport, con ospiti testimonial campani dello sport nazionale, quali Franco Porzio (pallanuoto), Gianni Maddaloni (judo), ...Una situazione abbastanza curiosa, dal momento che anche la brasiliana Silvana Lima ha dovuto fare i conti con la medesima problematica, dovendo chiedere in prestito una tavola alla connazionale ...Per il Challenge Tour, prima dello stop (di una settimana) dovuto alla gara individuale di golf maschile dei Giochi di Tokyo (in programma dal 29 luglio al primo agosto al Kasumigaseki Country Club), ...Chi vincerà il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2021? Tutti i pronostici della vigilia sono decisamente netti e individuano gli Stati Uniti d'America come i vincitori totali dei Giochi al termine d ...