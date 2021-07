Tokyo 2020 | Tennistavolo | torneo femminile singolare | tabellone e accoppiamenti con Vivarelli

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Al via ildialle Olimpiadi di, ecco ile glicon l’unica esponente dell’Italia tra maschi e femmine, Deborache proverà a fare strada nel main draw. L’azzurra parte dal primo turno e se la vedrà contro una qualificata dal turno preliminare, una tra la Lay e la Cub Fonseca. Andiamo a scoprire i primi tre turni con teste di serie e glifuturi costruiti. ILMASCHILE PRIMO TURNO 1 MORET Rachel (SUI) vs ...

Domani prenderà ufficialmente il via l' Olimpiade dicon la Cerimonia di apertura, ma anche giovedì 22 luglio saranno di scena alcune gare dei gironi di calcio e softball . Nonostante la paura dovuta al Covid , si parte. Se sul rettangolo ...Il record di infezioni aè stato stabilito l'8 gennaio con 2.520 casi. L'Associazione dei medici diha indicato che il numero di pazienti affetti da Covid ricoverati negli ospedali ...Dalla Gazzetta di ieri, martedì 20 luglio 2020 E’ un trionfo di allegria, di colore e di energia. Bisognava fermare tutto in una sola immagine, e riuscirci era un’impresa titanica, perché Il Festival ...Le partite dei gironi maschili prima del grande via con la cerimonia di apertura. Anche le ragazze italiane in campo ...