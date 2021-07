Tokyo 2020 | softball | l’Italia lotta | ma gli Stati Uniti vincono 2-0

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Si apre con una sconfitta l’avventura deldelalle Olimpiadi di. A Fukushima le Azzurre sono state battute per 2-0 dalla corazzata degli, chiara favorita per l’oro insieme al Giappone.paga qualche imprecisione ma nel complesso la prova è assolutamente positiva, con le lanciatrici americane che si sono dimostrate superiori. Domani le Azzurre tornano subito in campo contro l’Australia, in un match forse già decisivo per le speranze di giocarsi una possibilità per il bronzo., ...

Softball, Olimpiadi Tokyo 2020: Italia sconfitta all'esordio, gli Stati Uniti vincono 2-0 ma prova positiva delle Azzurre ...Occhiobello fa il tifo per Alessia Maurelli, la campionessa del paese. Capitano della Nazionale, è una delle atlete più medagliate ...