Tokyo 2020 | Repubblica Ceca | terzo caso di positività al Covid

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il coronavirus dilaga tra le delegazioni che parteciperanno ai Giochi Olimpici di, in fattispecie all’interno di quella della: è stato infatti registrato ildi. Dopo Ondrej Perusic e Simon Nausch (beach volley) è stato Pavel Sirucek (tennistavolo) a risultare positivo al controllo al villaggio olimpico. “Siamo desolati per questa situazione”, ha detto il capo delegazione Martin Doktor. Intanto il numero di nuovi positivi aha raggiunto il massimo degli ultimi sei mesi con 1.832 contagi nelle ultime 24 ore. ...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - paskalya_407 : RT @XumaFans: London 2012: Wembley Arena Rio 2016: Riocentro Pavilion 4 Tokyo 2020: Musashino Forest Sports Plaza - efdiegi : In tutto ciò: - Tokyo 2020 (+9 fuso orario) - Pechino 2022 (+8 fuso orario) - [Tregua temporanea con Parigi e MiCo]… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Gazzetta dello Sport

di Claudio Franceschini) Risultati calcio femminile/ Olimpiadi: Olanda forza 10, bene l'Australia DIRETTA VERONA REAL VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA Salvo variazioni di ...RISULTATI OLIMPIADI: OLANDA SUPER! Si chiude qui la prima giornata per i risultati delle Olimpiadidi: solo pochi istanti fa infatti è terminata anche l'ultima sfida per il tabellone preliminare del ...Tokyo 2020, il calendario dell'Italia della scherma a caccia di medaglie anche in queste Olimpiadi. La delegazione più folta tra quelle che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 continuano a preoccupare. Il numero dei contagiati al Covid-19 tra atleti e addetti ai lavori sale ancora, ma non è l'unico. A due giorni dalla cerimonia ...