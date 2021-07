Tokyo 2020, nuoto: tunisino Mellouli ci ripensa e sarà alle Olimpiadi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Oussama Mellouli, campione del nuoto tunisino, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook che parteciperà a Tokyo 2020. Nei giorni scorsi il nuotatore aveva annunciato la sua assenza alle Olimpiadi a causa di un contenzioso con la Federazione, ma un incontro risolutivo tra il campione e il presidente del Comitato olimpico nazionale tunisino (Cnot), Mehrez Bousayen, gli ha fatto cambiare idea. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Oussama, campione del, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook che parteciperà a. Nei giorni scorsi il nuotatore aveva annunciato la sua assenzaa causa di un contenzioso con la Federazione, ma un incontro risolutivo tra il campione e il presidente del Comitato olimpico nazionale(Cnot), Mehrez Bousayen, gli ha fatto cambiare idea. SportFace.

