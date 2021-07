Tokyo 2020 | Maduro denuncia | negato al Venezuela l’acquisto dei diritti tv

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente del, Nicolas, hato che al suo Paese è stato bloccato il pagamento, ammontato a 2.5 milioni di dollari, eseguito per garantire la trasmissione delle Olimpiadiin tv. “Ilha pagato itelevisivi per le Olimpiadi e ora la persecuzione finanziaria delle banche impedisce al comitato organizzatore di incassare il denaro”, ha affermato il presidente in tv. Il blocco è causato dalle sanzioni comminate aldagli USA e da altri paesi. Insieme aanche Melvin ...

Ventotto medaglie, nono posto nel medagliere. A pochi giorni dal via delle Olimpiadi di, in programma il 23 luglio, ricordiamo i successi degli Azzurri a Rio 2016Al via il torneo femminile singolare di tennistavolo alle Olimpiadi di, ecco il tabellone e gli accoppiamenti con l'unica esponente dell'Italia tra maschi e femmine, Debora Vivarelli che proverà a fare strada nel main draw. L'azzurra parte dal primo turno e ...Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha denunciato che al suo Paese è stato bloccato il pagamento, ammontato a 2.5 milioni di dollari, eseguito per garantire la trasmissione delle Olimpiadi To ...La nazionale femminile norvegese di beach handball (pallamano) è stata multata per essersi rifiutata di giocare in bikini durante una partita del torneo Euro 2021. Una protesta contro ...