Tokyo 2020 | l’arbitro Guida al VAR per Brasile-Germania

(Di mercoledì 21 luglio 2021)italiano Marcoè stato designato come VAR per la partita tra, in programma domani, giovedì 22 luglio alle ore 13.30 italiane e valida per il girone D del torneo olimpico maschile a. Le due nazionali erano già state protagoniste della finale dei Giochi di Rio nel 2016, vinta dai padroni di casa.è unico l’italiano tra i 99 ufficiali di gara (25 arbitri, 50 assistenti, 20 ufficiali video e quattro arbitri di supporto) di 51 Paesi scelti dalla Fifa per arbitrare i tornei olimpici maschile e femminile. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - Marci2315 : RT @repubblica: Tokyo, il Covid blocca la britannica Hill, favorita nel tiro al piattello - simposioixprime : Olimpiadi Tokyo 2020, tutto quello che c’è da sapere sui giochi -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Gazzetta dello Sport

Nutro alcuni dubbi sulla decisione dei membri del CIO di emendare il motto 'Citius. Altius. Fortius' aggiungendo in coda 'Communis': che vuol dire anche banale, come questo slogan olimpiadicomitato olimpico latino Sullo stesso argomento: La lingua gaelica alla prova del politicamente corretto Proust a Sanremo e Kafka a Masterchef Raccattare rifiuti mentre si fa altro: ecco la ...La tiratrice britannica Amber Hill, numero uno del ranking mondiale dello skeet (una delle specialità olimpiche del tiro a volo) e una delle grandi favorite per l'oro diassieme alle azzurre Diana Bacosi (olimpionica in carica) e Chiara Cainero, è risultata positiva al Covid e non potrà partecipare ai Giochi. Lo ha reso noto la federazione britannica del ...Dopo quelle tenute gli Europei di calcio, anche alle Olimpiadi di Tokyo si sono riproposte le prime manifestazioni contro il razzismo. Nelle prime partite del torneo di calcio femminile, Gran Bretagna ...Tokyo, 21 lug. – (Adnkronos) – Marco Guida sarà al Var in Brasile-Germania, big match del girone D del torneo olimpico maschile di calcio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Guida è l’unico italiano scelto ...