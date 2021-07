Tokyo 2020, giovedì 22 luglio: i risultati e gli italiani in gara (Di giovedì 22 luglio 2021) I risultati e gli italiani in gara di giovedì 22 luglio. Ad un giorno dalla cerimonia di apertura, proseguono le Olimpiadi di Tokyo 2020: seconda giornata del torneo di softball dove l’Italia, campione d’Europa in carica, affronta l’Australia in una partita che può già essere decisiva per Piancastelli e compagne. Ma non solo softball perché nel pomeriggio giapponese comincia anche il torneo di calcio maschile. Le emozioni a cinque cerchi proseguono. GIOVEDI 22 luglio Softball, seconda giornata gironi (LE CLASSIFICHE AGGIORNATE) Ore 2:00 – Usa-Canada Ore ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Ie gliindi22. Ad un giorno dalla cerimonia di apertura, proseguono le Olimpiadi di: seconda giornata del torneo di softball dove l’Italia, campione d’Europa in carica, affronta l’Australia in una partita che può già essere decisiva per Piancastelli e compagne. Ma non solo softball perché nel pomeriggio giapponese comincia anche il torneo di calcio maschile. Le emozioni a cinque cerchi proseguono. GIOVEDI 22Softball, seconda giornata gironi (LE CLASSIFICHE AGGIORNATE) Ore 2:00 – Usa-Canada Ore ...

