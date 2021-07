Tokyo 2020, Calcio: Messico-Francia in tv canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 22 luglio 2021) Il torneo di Calcio maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 scatta quest’oggi. Nella giornata di giovedì 22 luglio andranno infatti in scena alcuni match valevoli per la fase a gironi. Ci sarà tra questi Messico-Francia, in programma alle ore 10.00. I messicani hanno vinto il torneo olimpico a Londra 2012 superando in finale il Brasile. Dopo la fortissima delusione di Euro 2020, i transalpini proveranno invece a riscattarsi: Pierre Kalulu, Lucas Tousart e Nathanael Mbuku sono i nomi che spiccano maggiormente, oltre ovviamente ai fuoriquota, tra cui André-Pierre Gignac e Florian Thauvin. ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Il torneo dimaschile delle Olimpiadi discatta quest’oggi. Nella giornata di giovedì 22 luglio andranno infatti in scena alcuni match valevoli per la fase a gironi. Ci sarà tra questi, in programma alle ore 10.00. I messicani hanno vinto il torneo olimpico a Londra 2012 superando in finale il Brasile. Dopo la fortissima delusione di Euro, i transalpini proveranno invece a riscattarsi: Pierre Kalulu, Lucas Tousart e Nathanael Mbuku sono i nomi che spiccano maggiormente, oltre ovviamente ai fuoriquota, tra cui André-Pierre Gignac e Florian Thauvin. ...

