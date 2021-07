Tokyo 2020 | calcio | l’arbitro italiano Marco Guida al Var in Brasile-Germania

(Di mercoledì 21 luglio 2021)sarà al Var in, big match del girone D del torneo olimpico maschile dialle Olimpiadi didi Torre Annunziata coadiuverà dunque il collega nel ruolo davanti al monitor. Le due selezioni si erano sfidate in finale a Rio e vinsero i verdeoro.è l’unicoscelto tra i 25 arbitri, 50 assistenti, 20 ufficiali video e quattro riserve da 51 paesi diversi scelti dalla Fifa per dirigere gli incontri ai Giochi. SportFace.

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - zazoomblog : Tokyo 2020 il calendario dellItalia della scherma: spada fioretto e sciabola a caccia di medaglie - #Tokyo… - sportface2016 : #Tokyo2020, Marco #Guida al Var in Brasile-Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Gazzetta dello Sport

Dubbi, purtroppo, ce ne sono ancora: le Olimpiadi di, anche a pochi giorni dal via ufficiale con la cerimonia d'apertura, traballano non poco. I contagi da coronavirus , infatti, continuano a crescere e arrivano a toccare più di 70 persone ...LE OLIMPIADI, record di positivi al Covid (1.832) da gennaio: cresce... L'EPIDEMIA 'I no - vax paghino mille - duemila euro per ogni giorno di... 'Riaprire tutte le scuole in presenza - ha ...Si dia inizio alle danze. Le Olimpiadi di Tokyo sono in arrivo e anche il torneo di tennis, tra tante assenze, prenderà il via dal 24 luglio. I tabelloni di singolare e doppio saranno sorteggiati giov ...La Nazionale tedesca olimpica di calcio ha annunciato che nella partita di esordio di Tokyo 2020 contro il Brasile, prevista domani, giovedì 22 luglio, alle ore 13.30 italiane, scenderà in campo con ...