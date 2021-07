Tokyo 2020, Calcio: Honduras-Romania in tv canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 22 luglio 2021) Il torneo di Calcio maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 scatta quest’oggi. Nella giornata di giovedì 22 luglio andranno infatti in scena alcuni match valevoli per la fase a gironi. Tra questi ci sarà anche Honduras-Romania, in programma alle ore 13.00. Nel torneo preolimpico gli honduregni si sono arresi soltanto ai rigori contro il Messico: per loro si tratta della quarta partecipazione consecutiva alle Olimpiadi. Per la Romania è invece un ritorno atteso un eternità, visto che l’ultima partecipazione risale addirittura al 1964. Sarà possibile seguire l’incontro in ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Il torneo dimaschile delle Olimpiadi discatta quest’oggi. Nella giornata di giovedì 22 luglio andranno infatti in scena alcuni match valevoli per la fase a gironi. Tra questi ci sarà anche, in programma alle ore 13.00. Nel torneo preolimpico gli honduregni si sono arresi soltanto ai rigori contro il Messico: per loro si tratta della quarta partecipazione consecutiva alle Olimpiadi. Per laè invece un ritorno atteso un eternità, visto che l’ultima partecipazione risale addirittura al 1964. Sarà possibile seguire l’incontro in ...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - sportface2016 : #Tokyo2020 #Calcio Brasile-Germania in tv: ecco la data, il canale, l'orario e come seguire la sfida in diretta s… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Calcio Honduras-Romania in tv: ecco la data, il canale, l'orario e come seguire la sfida in diretta s… -