Tokyo 2020 | calcio femminile | pari Giappone-Canada | bene Olanda e Australia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Si conclude la prima giornata di gare del torneo dialle Olimpiadi di, iniziato due giorni prima della Cerimonia di Apertura. Nel primo pomeriggio italiano, le padrone di casa delstrappano un pareggio importante contro il. La squadra nordamericana è passata in vantaggio al 6? grazie alla rete di Christine Sindar. Un rigore sbagliato da Mina Tanaka ha poi impedito alle nipponiche di pareggiare i conti in avvio di secondo tempo (53?) ma il gol annullato per fuorigioco a Beckie a tenuto vive le speranze del. All’84’ le ...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - umbriajournal_ : Tokyo 2020, possibili medaglie azzurre, Pellegrini, volley femminile meglio dei maschi Italbasket outsider - laregione : Alex Wilson, la Iaaf dice no. E il mistero s'infittisce -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Gazzetta dello Sport

Arrivo movimentato aper Federica Pellegrini, che poco dopo essere sbarcata in aeroporto è stata sottoposta ad un controllo antidoping a sorpresa, come riferito da lei stessa sul suo account Instagram. "E che ...Esordio traumatico per la nazionale di calcio degli Stati Uniti all'Olimpiade di. Le americane, campionesse del mondo in carica, imbattute dal 2019 e considerate tra le maggiori accreditate alla medaglia d'oro ai Giochi, si sono arrese alla Svezia con un pesante ko per ...Tokyo 2020 potrebbe anche non svolgersi: ecco le ultime notizie che arrivano dal Paese asiatico. Il responsabile del comitato organizzatore di Tokyo 2020 non ha escluso una cancellazione dell'ultimo m ...Rhys Mcclenaghan Tokyo 2020: l'atleta irlandese ha postato su Twitter un video in cui smentisce che i letti del villaggio olimpico siano... Anti-sesso!