Tokyo 2020, altri 8 contagi legati alle Olimpiadi: c’è anche un atleta (Di mercoledì 21 luglio 2021) altri otto contagi da coronavirus sono stati registrati dagli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020, secondo quanto riferito nel rapporto quotidiano. Un atleta che non soggiorna al Villaggio Olimpico è tra quelli che sono risultati positivi, hanno spiegato. I numeri portano il totale dei test positivi tra quelli legati alle Olimpiadi a 75 dal 1 luglio. Secondo gli organizzatori, un funzionario del villaggio degli atleti è risultato positivo ed ha avuto 12 contatti stretti. Ieri la squadra ceca ha annunciato che dopo la conferma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021)ottoda coronavirus sono stati registrati dagli organizzatori delledi, secondo quanto riferito nel rapporto quotidiano. Unche non soggiorna al Villaggio Olimpico è tra quelli che sono risultati positivi, hanno spiegato. I numeri portano il totale dei test positivi tra quellia 75 dal 1 luglio. Secondo gli organizzatori, un funzionario del villaggio degli atleti è risultato positivo ed ha avuto 12 contatti stretti. Ieri la squadra ceca ha annunciato che dopo la conferma ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Softball, l'Italia sconfitta 2 - 0 dagli Stati Uniti Inizia con sconfitta il cammino dell'Italia del softball ai Giochi di Tokyo 2020. A Fukushima le azzurre sono state battute 2 - 0 dagli Stati Uniti, candidati all'oro, e dopo una partita solida in difesa. La partita ? È stata Cat Osterman - ultima reduce del titolo ...

Risultati calcio femminile/ Olimpiadi Tokyo 2020, il debutto: diretta gol live score RISULTATI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020 I risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono di fatto l'evento che ci introduce ai Giochi di Tokyo: con un anno di ritardo si parte finalmente mercoledì 21 luglio (alle ...

LIVE Olimpiadi - La First Lady Usa alla cerimonia d’apertura. Softball: alle 5 Italia-Usa La Gazzetta dello Sport Tokyo 2020, 8 nuovi contagi legati alle Olimpiadi: positivo un atleta Altri otto contagi da Covid sono stati registrati dagli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020, secondo quanto riferito nel rapporto quotidiano. Un atleta che non soggiorna al Villaggio Olimpico ...

Paola Egonu: chi è la portabandiera azzurra alle Olimpiadi di Tokyo Andiamo alla scoperta di Paola Egonu che è stata scelta come portabandiera italiana per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi in Giappone ...

