Tobia Lanaro | la gioia nella musica | «Se un giorno non dovesse più esserci internet | canterei lo stesso»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Vicenza, nuova capitale dellaitaliana. Madame, Sangiovanni e. Segnatevi il nome, ne riparleremo prestissimo. Intanto, il suo entusiasmo contagioso è venuto a trovarci a Giornalettismo. Un inizio un po’ turbolento, sulla cresta dell’onda. Ma poi l’intervista è filata via serena, tra una risposta, un acuto e un tuffo in piscina.ha 195mila followers su TikTok, ma non ha l’obiettivo di diventare un influencer. È lala sua vita, quella che entra nelle vene in un momento imprecisato e non ti abbandona. Una sorta di contagio. Ha 21 anni, canta da quando ...