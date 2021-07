Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo: Amber Hill positiva al COVID, niente Giochi per la britannica (Di mercoledì 21 luglio 2021) La tiratrice britannica Amber Hill è risultata positiva al COVID e sarà costretta a rinunciare ai Giochi: la 23enne, attuale numero 1 al mondo nello skeet femminile, non sarà rimpiazzata da una connazionale. Viene a mancare così un’avversaria molto forte per Chiara Cainero e Diana Bacosi. Il test positivo risalirebbe a ieri e sarebbe proprio l’ultimo effettuato prima della partenza per il Giappone. A SkySports.com la britannica ha affermato: “Non ci sono parole per descrivere come mi sento in questo momento. Dopo cinque anni di allenamento e preparazione, sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) La tiratriceè risultataale sarà costretta a rinunciare ai: la 23enne, attuale numero 1 al mondo nello skeet femminile, non sarà rimpiazzata da una connazionale. Viene a mancare così un’avversaria molto forte per Chiara Cainero e Diana Bacosi. Il test positivo risalirebbe a ieri e sarebbe proprio l’ultimo effettuato prima della partenza per il Giappone. A SkySports.com laha affermato: “Non ci sono parole per descrivere come mi sento in questo momento. Dopo cinque anni di allenamento e preparazione, sono ...

