Tintarella | la dermatologa | “Ecco come proteggere la pelle”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo d’estate, tempo di vacanze, di sole e di. Ma attenzione asi prende il sole. Sapete quali sono le creme protettive più indicate edovete applicarle perché facciano effetto? Per saperne di più ci rivolgiamo alladi Habilita, la dottoressa Gabriella D’Anna. “Cominciamo col dire che ognuno di noi, in base al colore degli occhi, dei capelli e dellaha una diversa sensibilità all’esposizione alla luce solare. Queste variabili si definisconoil fototipo di ogni singolo individuo. In Italia sono presenti soprattutto soggetti di “fototipo 2” e ...