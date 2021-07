The Chair: il trailer della nuova serie Netflix con star Sandra Oh (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 20 agosto debutterà su Netflix la serie The Chair, con protagonista Sandra Oh, e il trailer regala molte anticipazioni. The Chair è la nuova serie Netflix con star Sandra Oh e il trailer mostra le prime anticipazioni relative alla storia di Ji-Yoon Kim. Nel video si vede la professoressa iniziare il suo prestigioso lavoro alla Pembroke University e dover gestire numerosi problemi, tra cui i suoi sentimenti per uno dei docenti. La reputazione dell'istituto è a rischio e la donna deve fare ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 20 agosto debutterà sulaThe, con protagonistaOh, e ilregala molte anticipazioni. Theè laconOh e ilmostra le prime anticipazioni relative alla storia di Ji-Yoon Kim. Nel video si vede la professoressa iniziare il suo prestigioso lavoro alla Pembroke University e dover gestire numerosi problemi, tra cui i suoi sentimenti per uno dei docenti. La reputazione dell'istituto è a rischio e la donna deve fare ...

