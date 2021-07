Tesla - Libero accesso ai Supercharger anche per le altre elettriche

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Laè pronta ad offrire l'alla propria retead altri costruttori. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Elon Musk, entro la fine del 2021 saranno chiariti i dettagli della collaborazione con leCase e le opzioni offerte ai clienti. Non è stata invece comunicata la soluzione individuata per i connettori, visto che laadotta un suo specifico design e tutte le stazioni americane, a differenza di quelle europee, non sfruttano lo standard CCS. 25.000 punti di ricarica. Il network del costruttore americano, pioniere delle infrastrutture di ricarica, lanciate nel 2012, può ...

