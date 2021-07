Tesla aprirà la sua rete Supercharger ai veicoli elettrici di altri marchi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Un nuovo importante annuncio di Elon Musk arriva come al solito via Twitter. Il numero uno diha infatti dichiarato che la sua casa automobilisticala propriadi ricarica ...

Advertising

LoSimeone : @niccolab @disinformatico - infoiteconomia : Entro la fine dell'anno Tesla aprirà a tutti le sue stazioni di ricarica Da FinanciaLounge - BramucciMatteo : Entro la fine dell’anno Tesla ... - FinanciaLounge : #ElonMusk annuncia l’apertura di #Supercharger a tuttI i proprietari di #AutoElettriche #Musk #mobilità - StampaFin : Entro la fine dell’anno Tesla aprirà a tutti le sue stazioni di ricarica Elon Musk annuncia l'apertura dei Supercha… -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla aprirà

Un nuovo importante annuncio di Elon Musk arriva come al solito via Twitter. Il numero uno diha infatti dichiarato che la sua casa automobilisticala propria rete di ricarica Supercharger anche ai veicoli elettrici di altri marchi entro la fine del 2021. L'annuncio di Musk fa ...Elon Musk ha confermato chela sua rete Supercharger alle altre case automobilistiche entro la fine dell'anno. L'annuncio arriva come al solito attraverso il profilo Twitter del CEO, all'interno di una risposta ad ...