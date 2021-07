Terrorismo | Corte Milano conferma | prescritta pena Bergamin

Advertising

Lad'Assise di Milano, respingendo il ricorso della Procura, ha confermato l'ordinanza con cui a maggio ha dichiarato l'"estinzione" per prescrizione della pena di 16 anni e 11 mesi per l'ex ..."Spesso, in questi giorni si è detto che i procedimenti di mafia eandranno in fumo. Non è così, perché i procedimenti che sono puniti con l'ergastolo, e ...del giudizio in sede did'...La Corte d'Assise di Milano, respingendo il ricorso della Procura, ha confermato l'ordinanza con cui a maggio ha dichiarato l'"estinzione" per prescrizione della pena di 16 anni e 11 mesi per l'ex ter ..."Occorre mettere mano alla riforma, che non è solo una riforma sulla prescrizione, ma sull'intero processo penale e si inserisce in un quadro sulle ...