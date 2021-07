Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo: sorteggiati i tabelloni. Percorso arduo per Debora Vivarelli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche il Tennistavolo ha visto il sorteggio dei tabelloni olimpici: l’Italia schiera una sola rappresentante, Debora Vivarelli, che sarà impegnata, ovviamente, nel singolare femminile. Le partecipanti in questo tabellone sono 70, e l’azzurra eviterà il turno preliminare, entrando in gioco direttamente al primo turno. Il preliminary round però indicherà il nome dell’avversaria dell’azzurra: sabato 24 luglio, alle ore 02.00 italiane, si affronteranno l’australiana Lay Jiang Fang e la cubana Daniela Fonseca Carrazana e la vincitrice sfiderà alle ore 07.15 italiane dello stesso giorno l’azzurra. In caso di successo poi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche ilha visto il sorteggio deiolimpici: l’Italia schiera una sola rappresentante,, che sarà impegnata, ovviamente, nel singolare femminile. Le partecipanti in questo tabellone sono 70, e l’azzurra eviterà il turno preliminare, entrando in gioco direttamente al primo turno. Il preliminary round però indicherà il nome dell’avversaria dell’azzurra: sabato 24 luglio, alle ore 02.00 italiane, si affronteranno l’australiana Lay Jiang Fang e la cubana Daniela Fonseca Carrazana e la vincitrice sfiderà alle ore 07.15 italiane dello stesso giorno l’azzurra. In caso di successo poi ...

