Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo: il ceco Pavel Sirucek positivo al Covid-19 (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Repubblica Ceca non potrà contare su Pavel Sirucek nel torneo di Tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo. Il giocatore, infatti, è risultato positivo ad un test Covid-19, effettuato all’interno del villaggio olimpico. Sirucek è stato ovviamente subito messo in isolamento e soprattutto è stato estromesso dalla delegazione della sua nazione, che si prepara alla partenza dei Giochi Olimpici di domani. Il 28enne di Karvina è il terzo caso di atleta positivo per la Repubblica Ceca. In precedenza erano stati messi in isolamento il giocatore di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Repubblica Ceca non potrà contare sunel torneo dialledi. Il giocatore, infatti, è risultatoad un test-19, effettuato all’interno del villaggio olimpico.è stato ovviamente subito messo in isolamento e soprattutto è stato estromesso dalla delegazione della sua nazione, che si prepara alla partenza dei Giochi Olimpici di domani. Il 28enne di Karvina è il terzo caso di atletaper la Repubblica Ceca. In precedenza erano stati messi in isolamento il giocatore di ...

