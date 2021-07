Tennis, Thiem torna ad allenarsi… con la sinistra (VIDEO) (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Finalmente in campo”, la frase che accompagna il VIDEO di allenamento di Dominic Thiem pubblicato su Instagram. Ma c’è una novità: l’austriaco colpisce solo con la mano sinistra. Dritti e volèe, oltre alla parte atletica, per il campione degli Us Open che prova a serrare i tempi in vista di Flushing Meadows. Ma l’infortunio al polso preoccupa ancora: la mano destra è ancora fasciata dopo il problema che lo ha costretto a dare forfait a Wimbledon. Thiem, però, non demorde e ricorda il suo connazionale Muster, nell’iconico allenamento sulla panca dopo l’operazione al ginocchio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Finalmente in campo”, la frase che accompagna ildi allenamento di Dominicpubblicato su Instagram. Ma c’è una novità: l’austriaco colpisce solo con la mano. Dritti e volèe, oltre alla parte atletica, per il campione degli Us Open che prova a serrare i tempi in vista di Flushing Meadows. Ma l’infortunio al polso preoccupa ancora: la mano destra è ancora fasciata dopo il problema che lo ha costretto a dare forfait a Wimbledon., però, non demorde e ricorda il suo connazionale Muster, nell’iconico allenamento sulla panca dopo l’operazione al ginocchio. SportFace.

